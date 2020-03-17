台灣新冠肺炎疫情不斷升溫，各大醫院面對發燒病人如臨大敵，但有民眾表示，日前因病到萬芳醫院感染科就醫時，明明沒有旅遊史也沒有接觸史，只因發燒，醫師也還沒問診，就直接叫他去急診室報導，沒想到竟剛好遇到疑似病例，民眾擔心，醫生一再呼籲民眾有病先萬不要去急診，就醫已經是不得已，去急診室若不慎新冠肺炎疑似個案接觸，看病不成，反而增加被感染機會，質疑萬芳醫院分流沒有明確落實。

台北市楊姓民眾表示，先生日前因為發燒、四肢無力，擔心是流感而前往台北萬芳醫院感染科就醫，希望趕快確診、吃藥，因為當天耳鼻喉科已經掛滿，只好改掛感染科。但感染科醫師，才聽到先生有感冒，也沒問診，就趕他們去急診室量體溫。

「我到急診室後，那裡的醫護滿頭霧水，甚至後面剛好排一對有旅遊史還發燒的夫妻」，楊小姐說，他們還在排隊，突然就聽到後面的夫妻告訴醫護人員，自己是從上海回來，因為發燒來求診，醫護人員立刻戴起N95口罩，且才叫他們走到另一個屏風後量體溫。

「為什麼我要冒著生命危險到急診室做流感快篩？」楊小姐表示，醫院分流沒做好，卻讓就醫民眾突然和疑似病例接觸，實在太可怕，質疑醫院分流沒有落實，這種方式反容易成為防疫漏洞。

萬芳醫院表示，因疫情發展變化快速，醫院急診設有發燒篩檢站，醫師在面對發燒民眾，都會建議民眾至發燒篩檢站檢測就醫。至於分流方式，萬芳醫院表示，若有發燒者，急診警衛在門外會先詢問14天內旅遊史，若有旅遊史救去發燒篩檢站。若無旅遊史則進急診做檢傷分類。

振興醫院急診重症醫學部主任林健盛表示，現在是非常其實，各醫院都希望做到滴水不漏，因此病人只要有發燒症狀，都會先要求到急診室，檢查有肺炎就會立刻住院，但若是只是快篩流感，且沒有相關接觸史，就會有分流機制，不會讓一般病患與疑似新冠患者在同一個隔離區。

衛福部醫事司司長石崇良解釋，目前因為疫情嚴峻，只要有發燒，基本上無論有沒有旅遊史，各醫院都是先採取最嚴格做法，會請民眾前往急診室或是發燒篩檢室檢查。但仍呼籲民眾，疫情期間，除非緊急，盡量不要前往急診室。

(中時 )