雲林縣傳出首例新冠肺炎確診首例後，衛生局長曾春美的手機響個不停，大多來自民意代表，有指責她為何不說明清楚病患是哪裡人，也有抗議她把不實訊息送辦，她的同事替她抱屈「她已經很努力了」。
雲林縣一名女性患者參加奧地利、捷克旅遊團，14日回國發燒在桃園機場被採檢，15日確診後，她與家屬一起被送進醫院隔離，17日家屬也被證實感染。
由於15日古坑地區手機Line群組瘋傳有一名新冠肺炎病例，民情為之沸騰，衛生局收集相關不實訊息移送法辦，結果引起某議員不滿，痛罵局長曾春美。
這起確診病例並未進入社區，但消息一傳十、十傳百，不少議員背負選民壓力打電話詢問曾春美，或截圖求證，曾為免已起恐慌及違法，稍有保留也被指責「不尊重」。
衛生局人員表示，為了防疫自一月起繃緊神經迄今，不實訊息一律送辦，不寬宥的作為是為遏止散播不必要恐慌，請民意代表多多體諒。
(中時 )
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