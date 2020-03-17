癌症是一種狡猾的敵人，它會欺騙我們的免疫細胞，然後自行增生。但是現在科學家認為，這個永恆的敵人也有值得學習的地方，它們的欺騙手段，也許可以防止器官移植後的排斥問題。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，器官移植，是現在醫學的一項奇蹟，可以挽救器官嚴重受損患者的生命。但是術後的風險仍然很大，因為免疫系統仍然將這些新來的器官當成外來物，伺機消滅它們，因此患者必須終生服用抗服斥藥物，然而抗排斥藥，就是抑制免疫系統，這樣的代價當然會使患者更容易罹患其他疾病，實在是個兩難問題。

令人驚訝的是，癌細胞這個壞東西，剛好就能欺騙免疫細胞，也許是對抗排斥作用的關鍵，這就是匹茲堡大學生醫團隊的研究領域。

在我們的免疫細胞中，有一族稱為「T細胞」，包括輔助T細胞(T helper )、調節T細胞（Tregs）、殺手T細胞(Cytotoxic T cell)等，其中調節T細胞主要工作，是勸阻破壞力強大的殺手T細胞結束免疫反應，以防止免疫反應對身體組織造成過度損害，

動畫「工作細胞」中的調節T細胞與殺手T細胞的形象。(圖/網路)

匹茲堡大學團隊發現，癌腫瘤會分泌一種叫做「CCL22」的蛋白質，它會先召喚調節性T細胞來接近，然後欺騙調節性T細胞，一旦腫瘤誘使調節性T細胞將癌細胞標記為「安全」，那麼癌細胞就不會被殺手T細胞所攻擊。

根據這項新研究，團隊相信，只要在移植的器官組織中釋放CCL22的合成蛋白質，就能保護移植的器官不再被免疫系統攻擊。

研究團隊成員史蒂芬‧李特爾(Steven Little)說：「我們借用人類最嚴重的敵人(癌症)，所採用的一種欺騙術，然而這次是做好事，避免免疫系統攻擊移植的器官。而且我們也得到了初步的成效。」

研究小組成功合成了CCL22，然後以大鼠為實驗，他們將失去後腿的大鼠，移植上另一隻鼠腿，然後注射CCL22來對抗排斥，結果僅僅注射兩次的治療，就足以使免疫系統接受新的腿，而不會出現排斥作用。而且效果似乎可以持續很久，至少200天的觀察時間都沒有看到排斥反應。

儘管這只是大鼠的實驗，距離人類實際使用還有很長的路要走，但是研究人員認為，至少證明了CCL22是一種很有前途的方法。而且由於CCL22是合成的，應該更容易擴大生產規模。

(中時電子報)