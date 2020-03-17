新冠肺炎的擴散已經影響了全球，為了保護加拿大公民並減輕前線醫療系統的負擔，加拿大政府宣布3月18日EDT凌晨12：01起，禁止外籍旅客入境，加拿大航空台灣公司總經理陳美至表示，公司未來將會採取減班措施，但近期內為了方便加國民眾返國，會維持一定航班，並持續提供各國旅客轉機的服務。

加拿大針對飛航旅行展開下列相關措施：除了美國公民之外，所有外國人士一律禁止進入加拿大。但特殊狀況除外，包括機組人員，轉機前往第三國，加拿大永久居民，外交人員以及加拿大公民的直系親屬。

轉機的國際旅客僅能利用多倫多、溫哥華、蒙特婁及卡加立四個國際機場。相關措施並不影響加拿大國內線，以及前往美國，墨西哥，加勒比海以及St. Pierre-et-Miquelon的航班。

加國將持續加強機場的相關檢疫措施，航空公司將會以加拿大公共衛生署的政策為主對旅客執行基本的健康評估，並拒絕有COVID-19相關症狀的旅客登機。

(工商 )