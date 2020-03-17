王浩宇在2月中PO文表示，日本少了很多大陸遊客，去日本得肺炎機率很低，但100%能撿到便宜，如今被挖出來酸 (圖／翻攝自臉書)

新冠肺炎疫情延燒，今天(17日)陳時中也宣布將日本調升至旅遊警示三級，就連日本奧委會副主席田嶋幸三也確診染新冠肺炎。「宅神」朱學恒也說日本蓋牌太嚴重，再下去不得了，底下則有網友貼出民進黨桃園市議員王浩宇2月的「現在去日本100%撿到便宜」PO文，對此朱學恒也大酸「他的話能聽，X都能吃」。

2月中正值日本疫情爆發之際，為大陸之外確診數最多的國家，但王浩宇當時在臉書PO文，稱日本現在都沒有大陸遊客，景點不用排隊，優惠也多，更稱多數都是船上或撤僑而來的案例，本土病例的比例比台灣還低，更在文末掛保證「敢去的朋友，你得到新冠肺炎的機率很低，但你有100%機率撿到便宜」。

隨著日本政府防疫措施失當，加上日本為了能夠順利舉辦緊接而來東京奧運而選擇「蓋牌」，導致疫情在國內失控，今天指揮中心也正式宣布日本旅遊警示升為三級，而王浩宇當時的貼文也再度被網友翻出來揶揄。如今王浩宇已刪除原文。

(中時電子報)