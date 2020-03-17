陳美鳳透露自己的防疫妙招是泡熱水澡。（圖／翻攝自臉書）

新冠肺炎疫情持續延燒，不少民眾出國行程受到影響，「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳日前也透露取消和藍心湄的國外旅遊，近日更分享防疫妙招，卻是曬出光溜溜的火辣畫面。

原來是陳美鳳有泡澡習慣，她16日於臉書PO出坐在浴缸裡泡澡的照片，寫下：「吃優質蛋白質增強免疫力，泡泡熱水澡，鳯鳯最愛泡澡了」，向粉絲分享自己的防疫方式。

針對嚴重疫情，陳美鳳曾讚台灣衛生很進步，不需要過度恐慌，養成勤洗手的習慣也很重要，呼籲個人衛生一定要做好。

(中時電子報)