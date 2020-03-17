遙控無人機專章將於3/31上路，由於交通部民航局的配套措施尚有諸多缺陷待完善，讓各地方政府的施行細則、在執行上窒礙難行，在台灣民眾黨立委蔡璧如及時代力量前主席邱顯智、國民黨李明賢議員等全台多位立委議員努力關切下，使各縣市政府原先在去年11月底聽從民航局建議「正面表列」，紛紛轉向採納民意，改朝「負面表列」。

台北市政府交通局今17日表示，飛行空域規劃將採取「負面表列」方式，除飛航管制範圍及機關管制場域外，其餘範圍在遵守民航法的基本操作規定下開放飛行。交通局指出，市府將配合民航法無人機專章施行日期於109年3月31日前完成公告。

蔡壁如委員辦公室今天發出聲明表示，「希望在法規已成定局的情況下，地方政府限飛區域的自治規範和人民的自由與安全能夠取得平衡」。

蔡辦指出，2/26民航局的無人機說明會中，「專家學者與本辦提出的意見，皆不被民航局採納與重視，會後新聞也不見隻字片語」，但在本黨努力之下，於3/10促成台北市政府無人機座談會，希望能幫助完善地方自治規範。

蔡辦對「台北市政府交通局在會中表示開放態度、廣納建言表達肯定，也對台北市各局處原則上並不反對負面表列，表示讚賞」。

蔡辦強調，「非常感謝各位關心此議題的好朋友，幸好經過相關業者與團體努力協助，各縣市幾乎都改為負面表列」，並坦言「讓沒有概念的人來制定政策，實在是有很大的風險」。

(中時電子報)