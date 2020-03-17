受到新冠肺炎疫情擴散影響，美股近來波動加劇，科技類股難逃衝擊。美國四家市值逾兆美元企業、素有「MAGA」俱樂部之稱的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google） 母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon），在這波震盪中市值合計蒸發逾1兆美元，如今僅剩兩家保住「兆美元俱樂部」名號。

這四家科技巨擘如今市值與2月時創下的收盤新高相比合計蒸發1.3兆美元。其中以微軟受創最深，市值損失約4,052億美元。蘋果市值減損3,718億美元，Alphabet蒸發3,111億美元，亞馬遜則損失2,394億美元。經過這波震盪後，如今僅剩蘋果與微軟保住逾1兆美元身價地位。

過去一個月來，Alphabet股價累計下跌29.3％，微軟累計重挫26.9％，蘋果下跌25.4％，亞馬遜跌幅相對較輕、約20.8％。換言之，這四檔科技股都已跌入熊市。

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