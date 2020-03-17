國民黨主席江啟臣今(17)日發布黨務人事命令，任命中央委員會秘書長李乾龍，專任副秘書長李彥秀，副秘書長柯志恩、謝龍介、顏寬恒及黃奎博。其中，顏寬恒表示，將承擔起國民黨改革重任，竟遭桃園市議員王浩宇以「我笑了」三個字嘲弄。

在獲知出任國民黨副秘書長時，顏寬恒表示，未來也會擔任「承先啟後」角色，促成不同世代理解與合作，讓每個世代黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前。

顏寬恒表示，自從卸下立委職務後，仍馬不停蹄深耕地方，聽取基層心聲、反映民意、深刻檢討，不因職務有所不同而停下腳步，不論擔任任何角色，都會貫徹以民優先、與民同在宗旨，繼續為民服務。

顏寬恒這番話竟遭桃園市議員王浩宇回應「我笑了」三個字，嘲弄意味濃厚。有網友附和表示：「哈哈哈，這個太有趣了！」、「沒人才了」、「本土的在國民黨內根本就只是傀儡而已。

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(中時電子報)