台灣新冠肺炎（COVID-19）確診數在這3天突然竄升，原本穩穩控制住的疫情突然被「境外移入」的破口給殺個措手不及，由於連日統計共24例皆有國外旅遊史，讓許多網友撻伐這些在疫情期間出國的國民很「自私」，自己造成的爛攤子卻要別人來收。隨著越來越多的境外移確診案例，一位網友發現大眾對於這些人的「仇恨值」日益升高，同時也他看清了人性的醜陋。

來自北大的男網友在《Dcard》上以「從新冠病毒 看清多數台灣人的人性」發文表示，隨著新冠肺炎疫情爆發至今，看到越來越多人性的可怕。他指出，自從農曆年過後，就發現網路上陸續出現「出國的都去死」、「出國的都是垃圾」之類的字眼，但卻不看那些人出國的目的是為了工作還是玩樂。全都被冠上「自私」、「害群之馬」的代號。

原PO說，這樣還沒搞清楚來龍去脈就大肆宣傳、謾罵、甚至肉搜當事人的案例實在是多到數不清。但他指出，「現今的境外移入案例，僅有少數中的少數的在中央機關宣布旅遊警示後才出國的。」他表示，真正要檢討的，明明是那些明知要去的國家有警示卻仍然堅持出國的人才對。怎麼會連那些2月，甚至1月就出國的人也一起被罵呢？

原PO指出，「案59」就是個非常經典的例子，這位高中生明明就是1月多就和家人赴希臘，3月5日才返台。而當時歐洲的被疫情並沒有被完全滲透，甚至連他回國時，我政府都尚未將歐洲為三級警示。但是，原PO發現指揮中心一公布這確診案例時，網路上的正義魔人就一窩蜂的開始「謾罵、攻擊、霸凌、詛咒」樣樣都來，甚至還有人想要肉搜那位學生！

原PO希望，疫情當前，大家不要被眼前的仇恨所蒙蔽，大家在發言前，先好好思考清楚再來批評，讓這個世界多一分溫暖跟和諧。

不過也有其他網友認為，並不是每個人都那麼毒蛇，這名高中生會引起許多聲浪的原因是就連指揮官陳時中都很擔心。因為該高中生回國時已經開學，可能造成的影響範圍充滿許多未知數，若他回國先進行自主健康管理14天確實做好防疫準則恐較妥當。

(中時電子報)