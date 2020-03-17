伊朗政府在周二對民眾發布最嚴峻的警告，稱新冠病毒正在肆虐，如果公眾無視政府的防疫宣導，並繼續自由行動，全國可能數百萬都會因染疫病而死亡。

美聯社報導，伊朗是整個中東地區的新冠病毒爆發點，現在確認的18,000起病例中，幾乎十有八九都來源自伊朗，而且宗教聖地的情況更嚴重，這與信徒人數眾多，而且不在意衛生有關，過於虔誠的信徒幾乎是一周七天，每天24小時在那兒祈禱，有些人甚至用嘴親吻。

星期一，伊朗總統發表了一項宗教裁決，關閉了2處什葉派信仰中心，包括馬什哈德（Mashhad）的伊瑪目禮薩聖陵(Imam Reza)與庫姆（Qom）的法蒂瑪聖陵Fatima Masumeh，立即引發了群眾的抗爭， 憤怒的人群衝進了聖陵繼續參拜，並且大呼「這樣做是錯的！」「衛生部長這樣做是錯的！「總統這樣做是錯的！」

官方媒體報導，警方後來驅散了人群。伊朗宗教部門庫姆神學院之後在一份聲明中稱，抗爭的人群並不是對信仰的忠心，而是對神殿的侮辱，敦促信徒應該回家，才是好的穆斯林。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）週二也表示，儘管聖陵關閉，但「我們的靈魂比任何時候都更接近聖靈。」

伊朗國家電視台的醫療顧問伊斯拉米(Afruz Eslami)說，目前伊朗的疫期能否平息，端看民眾願不願意配合防疫工作，最重要的是減少出問。如果人們現在開始合作，在疫期結束之前，感染人數大約12萬，大約1.2萬人死亡。要是配合的情況不佳，感染人數可能多至30萬，死亡人數可能11萬。

伊斯拉米又說，要是民眾完全不理會防疫，伊朗已經不足的醫療體系恐怕崩潰。屆時將有400萬起病例、350萬人死亡。

伊斯拉米沒有詳細說明這項研究使用了哪些指標，但是她的嚴厲表態，在伊朗這樣受到嚴格控制的國家是罕見的，也代表該國面臨疫情，必須說真話。

(中時電子報)