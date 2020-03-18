日本致力讓今夏東奧不受武漢肺炎疫情影響。(美聯社)

日本體育雜誌《日刊體育》報導，東京奧組委理事高橋治之提出東京奧運會延期舉行，已有多名奧組委理事表示同意，奧組委理事會可能在月底召開會議討論該議題。但到底可不可行？據了解，延至2022年舉行最為可能。不過，國際奧委會稱，以「如期舉辦」的設想在推進，相信有足夠的時間戰勝疫情。

新冠肺炎疫情加溫，東京奧運會籌備正大受影響，各項資格賽也按下暫停鍵，何時能夠重啟成未知數。日本共同社日前進行的一項調查顯示，日本國內已有7成民眾認為東京奧運會無法按期召開。推遲奧運時程提案漸浮現，東京奧組委也就推遲到何時商討了幾個方案。

目前，有2020年秋季、2021年、2022年三個方案。據分析，推遲到2020年秋季？不可行，因為撞期美國大選，美國廣告商和輿論不會將注意力放到奧運會，擁有奧運轉播權的美國不會同意。

推遲到2021年？不可行，因為撞期單項世界大賽，包括7月份在美國尤金舉行的田徑世錦賽和8月份在日本福岡舉行的游泳世錦賽，這些大賽都已經敲定日程，不便更改。

因此，推遲到2022年成為東京奧組委高橋治之理事和多名理事的首選。高橋治之認為，2022年是一個理想年份，因為可以和北京冬奧會組成一個「奧運年」，屆時亞洲將為世界矚目。

同時，世衛組織曾表示新型冠狀病毒疫苗有望在18個月內準備就緒。2022年疫情全面結束並趕上疫苗上市，舉辦大賽會更加安全。

但2022年舉辦東京奧運將與杭州亞運會撞期、北京冬奧會、卡塔爾世界杯足球赛亦受影響。這討論仍只存在於東京奧組委內部，形成決議仍有一段路要走。

(中時電子報)