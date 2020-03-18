南拳媽媽第二代成員張傑，在單飛推出個人專輯後，但銷量不如預期，近年轉居幕後音樂製作，期間一度低潮到「不想做音樂」，他感謝好友一路相伴、包括昔日師兄周杰倫（周董）和杰威爾音樂總經理楊峻榮等協助，在收入不定期間，無償提供錄音室讓他使用，在創作路上重振信心。他去年為電影《陪你很久很久》譜寫主題曲〈最勇敢的事〉，並展開每月發1首新歌「單曲馬拉松」計畫，陸續推出〈缺陷美〉、〈神算〉、〈一首唱不紅的歌〉、〈大明星〉等，更獲得許多網友好評。

回憶這10年近況，張傑2010年剛離開南拳媽媽後，陸續推出2張專輯及1支單曲，他坦言「成績都很差，個人出來沒那麼好」，極大反差讓他思考「是不是不要做音樂，去當上班族還有固定薪水」，當時和平面模特兒女友愛苗剛萌芽，他在音樂路上偶有灰心、沒有自己滿意的創作，在女友鼓勵支持下，他也靜下心慢慢累積作品，尋找自己方向。

近3年來事業慢慢起色，企劃、製作案越來越多，收入也慢慢恢復水平，2017年張傑原規劃趁著女友30歲時，攜手邁入人生下一個階段，他重砸30萬買鑽戒、秘密籌畫在周杰倫演唱會上求婚，周董也力挺師弟到底、一口答應，沒想到計畫尚未執行，在演唱會前幾個月、兩人因對未來規劃不同而分手，此事也在張傑心中投下震撼彈。

揮別7年摯愛，張傑坦言花了1年時間、靠著運動及好友鼓勵才走出情傷，在音樂事業上，也感謝昔日師兄周董念在舊情，持續帶著師弟妹們在演唱會上表演，維持一定曝光量，張傑也從周杰倫身上學習到「不管是精神或靈感都讓人佩服，他會想辦法突破自己」，好友梁心頤（Lara）個人專輯訪問時也邀請張傑參與，「他們一直拉著我，沒有完全斷掉」。

近年不少創作者透過網路發行走紅，對比過去傳統模式，一張專輯得花600萬才能出、或是得靠唱片公司，張傑從2018年開始經營臉書、IG平台，也在杰威爾音樂企宣統籌張藍云（toto）建議下嘗試全新製作模式，他期待結合幕前與幕後經驗，在歌迷面前展現越來越真實的自己。

創作歌手張傑展開「單曲馬拉松」，每月推出一首全新單曲。（盧禕祺攝）

張傑近年開始經營臉書、IG平台，增加網路曝光。（盧禕祺攝）

(中時 )