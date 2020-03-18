台灣搖滾樂團八三夭，以《東區東區》走紅歌壇，成軍15周年時在小巨蛋首度開唱票房秒殺，為偶像劇《想見你》打造片尾曲，更被評為最療癒洗腦神曲，再創歌唱事業巔峰。很難想像，這五個堅持音樂夢的大男孩，一度面臨解散危機。

愛唱歌沒正職 被五月天賞識卻遭家人質疑

五月天不僅是八三夭在歌壇的貴人，彼此更有著兄弟情誼。（圖／中時資料照）

八三夭於2003年成軍出道，音樂路走來相當艱辛，五人第一次參加春吶時，觀眾不到十個人，其中有八個人還是團員親戚，不過堅持音樂夢想的他們，並未就此被打敗，4年後在海洋音樂祭海洋大賞衝進總決賽，獲得五月天阿信賞識，多次邀約當演唱會嘉賓，拉拔他們在華語樂壇嶄露頭角。

才初露頭角的八三夭，卻面臨到的最大危機，就是家人的不諒解，家人不明白他們為何不找正當工作，過個像樣人生？卻一直堅持要做「不擅長」的事情。當年八三夭出道初期薪水均分，還得掏腰包支付買器材費用，一個人月薪大概只有３千元，但為爭取曝光度，所有工作邀約一概答應，主唱阿璞更因為唱太多場嚴重失聲，休養半個月才康復。

到了2012年他們遇到了更大瓶頸，耗時3、4年製作《最後的8/31》專輯，不僅得不到想要成果，連找唱片公司發行都不被看好，始終闖不出成績的五人，開始對未來感到徬徨，興起了不如先行當兵面對現實世界的殘酷，也做出恐將｢分道揚鑣」的最壞打算，這也是成軍來首度面臨解散危機。

專輯出不來當兵去 八三夭遇到解散危機

八三夭一度因為闖不出成績險全團解散。（圖／中時資料照）

就在八三夭挺過當兵解散、更換團員後，事業將到高峰之際，主唱阿璞的父親肝炎病情惡化，身為家中獨子的他決定捐肝救父，此時八三夭暫停所有演出，術後阿璞為早日回舞台演出，不聽醫師建議開刀完隔天，就要求拆尿管下床走路復健，也因此得了併發症，身體不斷發冷甚至高燒不退，團員被禁足不得進入病房探望，仍是輪流到病房作伴直到阿璞康復。在阿璞在住院期間，也完成兩首歌曲的Demo，足以見證到八三夭對音樂的堅持，及難以取代的兄弟般堅定情誼。

成軍至今17年，音樂路並不如想像順遂，更一度面臨解散危機，對照現在站上小巨蛋開了萬人演唱會，這是當年他們完全不敢想像的畫面，對此八三夭接受《中時電子報》採訪時透露，當時五人曾想過音樂路可能中斷，但抱持著還沒拚到底，不甘放棄的信念下，以開一場演唱會是否能完售？當做是否繼續做音樂的賭注，沒想到門票開賣就秒殺，更在反應熱烈下加開一場，也讓八三夭音樂路持續至今，甚至連兩年成功唱進小巨蛋。

成功攻蛋後，接連參加東京「summer sonic、泰國音樂祭「Big Mountain Music Festival」，八三夭表示當地歌迷雖聽不懂中文歌，但跨過語言隔閡，看見所有人隨著創作的音樂凝聚起來，給了他們最高肯定，對一路從百人的小場演唱會，唱進萬人的小巨蛋，音樂版圖還開拓到日、韓，這是他們玩音樂以來從未想到過的，有這樣亮眼成績，他們仍感謝歌迷一路相挺。

創作夯劇《想見你》片尾曲爆紅 2020破千萬點閱神曲

八三夭為偶像劇《想見你》打造的歌曲已創下千萬點閱。（圖／中時資料照）

隨著偶像劇《想見你》爆紅，八三夭為此劇量身打造的片尾曲《想見你想見你想見你》，不僅短時間內點閱率直逼千萬大關，更被評為2020最洗腦的神曲，其中扣人心弦的歌詞，也讓網友大讚阿璞的創作功力。對此阿璞說在創作時，只靠著劇本簡介和主角名字等線索完成歌曲，沒想到成品竟一次過關。

看到《想見你》劇中男女主角穿越時空，不惜改變過去只為與重要的人相遇，被問到若能穿越空是否想改變什麼？八三夭表示團員大多懂得向前看，把握當下完成設定的每個目標，不太會為過去遺憾而懊惱，不過回想到念書時幾乎把時間都花在玩團，若能重返學生時代，完成當年沒做的瘋狂事情，似乎也是不錯的選擇。

八三夭跨界合作 和許瑋甯擦出火花

八三夭代言手遊並將與許瑋甯重新翻唱經典歌曲。（圖／艾玩天地互動娛樂科技提供）

近來八三夭與眾多歌手合作，像是鄭秀文、911、ALIN、房東與貓與孫勝希，都獲得樂迷一致好評，對於能夠做出好玩又好聽的音樂，是長久以來追求的目標，此外仍有許多合作對象在口袋名單中，希望樂迷能好好期待，但也搶先透露近期將與「鬼后」許瑋甯首度合作，重新翻唱經典名曲，對於許瑋甯的歌聲，八三夭表示相當有特色，擦出的火花絕對能讓樂迷期待，至於是否會與演出《想見你》走紅的許光漢合作？八三夭表示有機會絕對是考慮人選之一。

八三夭近來居高不下的人氣，被廠商相中擔任手遊代言人，對於遊戲核心精神主打「堅持自己信念，無畏的走在自己的江湖上」，八三夭以多年來在音樂路上的堅持為例，對於現在能夠成功站在舞台上，是經歷過昔日無數次失敗換來，強調只要不忘記自己的夢想，不畏艱難往前邁進，總有一天會達到目標，談到這次穿古裝拍廣告，八三夭搞笑說吊鋼絲非想像中容易，唯一學到的就是如何「駕輕就熟的死」。

(中時電子報)