韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

文在寅是2017年5月10日宣誓就任韓國總統，任期5年，至22年5月。2016年他領導的民主黨成為國會最大黨，之後，前總統朴槿惠爆發閨密門醜聞，慘遭彈劾下台並入獄，終結她代表的右派、保守、親美路線；人權律師出身的文在寅進入青瓦台總統府，展開左派、進步、親中、友朝（北韓）的政權。

文在寅初期的施政令人耳目一新，一上任就宣示與財團保持距離，飛速拉高基本工資為年輕勞工加薪，當年12月親訪中國，同時還推動修憲，把韓國總統任期改為4年一任、連任一次的新制。

板門店會談是他的聲望高峰

接著，他啟動與北韓領袖金正恩一連串的互動，2018年4月，與金正恩在板門店舉行歷史性的南北韓領袖會談；2019年6月30日，又促成他與美國總統川普、金正恩在板門店同台會面。誰也沒想到，2018年板門店會談，竟然就是文在寅政權的歷史高點。

在此之前，韓國股市創下2602點新高，匯率也一路升值到1050韓元兌1美元的高價；根據蓋洛普民調，板門店會談後，文在寅的支持度來到83％，創下歷任韓國總統就任周年支持度的最高峰。

然而，此後股市逐步下挫、匯率反向貶值，文在寅與金正恩接續多次見面，卻沒能扭轉兩韓關係；更糟的是，文在寅政府與美國關係惡化，與日本衝突加劇。

在國內，文在寅的經濟、就業、民生政策等內政問題也一路出錯。去年10月，他的親信、擔任司法部長的曹國，爆發類似朴槿惠的醜聞，上任1個月就被民眾趕下台。到了去年底，文在寅支持率已從高點腰斬剩下44％。然後，就遇到今年1月爆發的武漢肺炎。

因為文在寅大搞瘟疫外交，韓國一度淪為中國以外，疫情最嚴重的國家。1月20日，他與中國國家主席習近平通話，隨即大方宣布捐贈中國200萬副口罩、10萬件防護衣、10萬副護目鏡，自家卻門戶洞開。

到3月初，韓國已超過7000人確診，近100個國家與地區封鎖韓國人民入境，民眾爭搶口罩，產業陷入停工危機，民間消費急凍，觀光業崩盤，旅館住房率跌到剩1成。

彈劾總統網路連署逾百萬份

文在寅政府連番錯誤的表現，引發強烈民怨，原本在2016年被朴槿惠醜聞打得抬不起頭的保守陣營再度集結。2月底，請願者在網路發起「彈劾總統」線上連署，簽署人數竟達120萬人，反對黨趁勢進行實體連署，也瞬間跨過10萬份連署門檻，提交國會討論。

韓國經濟在疫情爆發前，就已經疲弱不振，原本寄望美中貿易協議簽署後，能帶來復甦的力量，如今卻反向沉淪。韓國綜合股價指數從2018年1月起走了2年空頭，如今，距離2018年1月的高點已跌掉約25％。同一時期，韓元匯率則從1050韓元兌1美元的價位，一路貶值到1200韓元附近，貶值幅度近15％，呈現股匯雙跌的衰退。

在瘟疫肆虐、經濟下跌、民心虛弱的惡劣環境下，韓國在4月15日將舉行全國的國會議員大選，300席全數改選，包括253席區域、47席不分區政黨席次。

「開高走低」的文在寅政權面臨崩盤保衛戰，若疫情沒緩和，他的「共同民主黨」在4月大選中挫敗，那麼文在寅剩下的2年2個月任期，不僅會是跛鴨總統，甚至會在反對黨鬥爭下，恐再次掉入歷任韓國總統慘遭關押、判刑的厄運。

文在寅所屬的共同民主黨，目前在國會有129席，是席次最高的政黨；不過，反對黨在2月重組、集結成掌控116席的「未來統合黨」，團結了支持朴槿惠、李明博等前總統的傳統保守派，高舉「保守陣營大團結，審判文在寅政權」的旗幟，試圖奪回國會主導權。

文在寅的進步左派政黨與傳統右派政黨之間，向來有「生死鬥爭」的傳統。過去幾年左右兩派內部分裂，政治山頭各自組黨，呈現小黨林立的政局；不過，左右兩派鬥爭情勢在去年再度升溫，雙方藉著司法部長曹國的醜聞，發動百萬人上街遊行的對決，分裂的政黨重組，韓國再度走向動盪不安的政局。

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(中時電子報)