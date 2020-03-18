台股連兩天暴跌近700點，指數殺到9439點，台股跌勢不止，不少融資戶難逃追繳、斷頭的命運，由於99%的散戶「只會做多，不會做空」，遇到空頭市場不賠錢也難，萬一賠錢賠到影響生活，批踢踢股版老手鬆哥給了三方向的建議。

一、別再問是否要停損，當這些資金影響到你生活，影響到夫妻感情和家人時，代表這金額超出你能負擔的範圍，你不一定要全砍，但可以適當減碼，把金資適當收回。

二、當開盤已經跌8%、9%就不需要砍倉了，因為離跌停10%也不遠，砍這種沒意思，不如放著等待奇蹟出現。

三、千萬不要融資，除非融資你進場位置是超跌(又有本錢)，否則只要一個黑天鵝很容易被扛出去，很多人開槓桿融資，是因為他做功課足夠，勝率極高，且採短線的操作，如果是因為凹單融資進場，就很容易一波畢業。

此外，鬆哥也提醒，喜歡存股的人別在此時進場，等國際情勢穩定，大盤開始進入整理，重新測試底部沒破，或者外資開始進場布局，屆時再進場都來得及。

(中時電子報)