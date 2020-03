核能流言終結者黃士修在臉書引用「Times of Israel」的報導指出,以色列總理納坦雅胡承認幫台灣追蹤手機侵害隱私,且納坦雅胡多次重申,他知道所使用手段的殘酷性。黃士修痛批,這件事已經超出他的容忍範圍了。

黃士修表示,「Times of Israel」在3月14日有一篇報導,標題為「All leisure venues closing as Netanyahu tells Israel: Adjust to new way of life。」

內文報導包括:

「There is a certain invasion of the privacy of those people, where we will check who they came in contact with, including while sick, what came before that, what came after.」

「He said the technology was tested in Taiwan, apparently with great success. Israel is one of the only countries with this ability and we will use it.」

「Netanyahu repeated on several occasions that he was aware of the harshness of the means being employed but said Israel’s tough measures had so far proven themselves.」

黃士修指出,這原文簡單來說,就是以色列總理納坦雅胡坦承,「我一直避免在平民人口中使用這些措施,這些人的隱私受到一定的侵犯。該技術在台灣進行了測試,顯然取得巨大成功。」「納坦雅胡多次重申,他知道所使用手段的殘酷性(harshness)」。

黃士修強調,看到這則新聞,超出他的容忍範圍了。黃士修認為,數位政委唐鳳如果不知情,那是瀆職。如果知情,那麼政府對國民隱瞞了多少事實?一位真正的Hacker,不可能容忍政府對自由人權的侵犯。

黃士修補充,美國2018年的判例,警方若未取得法院令狀,不得從手機公司取得手機的位置資訊。(Carpenter v. United States)

法界也指出,以色列打算用原本用在反恐的數位監控科技來監控防疫,包括監控確診病人的行蹤,以及與病人接觸的人。而這些科技是「在臺灣測試過的」。請問法院的令狀在哪裡?沒有法院命令,可以偷偷監測民眾的行蹤嗎?這是臺灣人的光榮還是羞恥?

法學界過去信誓旦旦主張「令狀主義」,現在竟然全部噤聲?

《The Times of Israel》在3月14日登出一篇訪問以色例總理的文章。 (取自網路截圖)

《The Times of Israel》「All leisure venues closing as Netanyahu tells Israel: Adjust to new way of life」報導部分內容。(擷取自網路)

(中時電子報)