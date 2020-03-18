近日有網友在臉書反推科克蘭衛生紙，表示一抽之後棉絮實在太多，引起網友熱烈討論 (圖／翻攝自好市多官網)

美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少產品都是民眾瘋搶目標，其中包括賣場獨家的科克蘭(Kirkland)衛生紙，也二度造成「喪屍潮」。不過一名網友PO文反推，表示自己長年來也是科克蘭衛生紙忠實顧客，但因為一個原因不會再買了。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他稱讚科克蘭衛生紙用起來真的很舒服，但每次一抽棉絮滿天飛，必須馬上開窗戶、空氣清淨機。而最近因為疫情影響造成缺貨，他也去嘗試了其他廠牌衛生紙，發現雖然不如科克蘭厚實舒服，但棉絮少了很多。

文章一出也引起網友熱烈討論，不少人贊同表示：「一抽真的滿天飛，在陽光下更加明顯」、「陽光一照進來嚇死人」、「我現在都改買五月花的厚衛生紙」、「棉絮問題真的很嚴重」、「以前品質比較好，現在感覺有變薄」、「科克蘭以前一抽就能擦屁股，現在會破」、「擦嘴巴都會一堆屑屑」、「柯克蘭是便宜」，但也有反對者說：「科克蘭廁所神器，完全不會破掉」、「舒X每擦屁股必破，都挖到屁屁」、「用過科克蘭真的回不去」、「拜託你別買，我都買不到」。

(中時電子報)