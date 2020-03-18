台灣新冠肺炎疫情17日一口氣新增10例，國內累積達77例，其中到德國拜訪教授8日返台的第75例南部某國立大學大四男大生，自動向校方報告旅遊史後在家自主健康管理，13日嗅覺喪失曾3度到診所就醫。校方17日晚間於臉書主動且公開「防疫紀實」，寫下該名學生出國、回國後防疫篩檢時間軸，竟然還hashtag標示寫「來一波守一波」。PO文一出來後讓網友暴動了，4小時之內立刻吸引近4千人按讚、近8百人分享。

中央疫情指揮中心17日指出，案75為南部20多歲男性，之後傳出該案為南部某國立大學，因傳出因校內發生疑似病例，校方17日凌晨發出簡訊請部分學生自17日起勿到學校上課，課程改由同步、非同步線上學習，受影響學生約超過500名學生改線上教學，勿到校上課。

根據這所大學的臉書官方粉絲專頁上的「防疫紀實」，校方主動揭露學生篩檢至確診時間軸，該校指出某系一名學生2/23-3/8陪同到德國交換學生一起至德國，3/8回台後先回家，3/10回到台南租屋處，同時致電該系辦公室詢問是否須進行自主健康管理？經系辦詳盡告知，隨即在租屋處進行自主健康管理，至今完全未進入校園。

該校說，該同學於3/11因有鼻部症狀，曾於私人診所看診，因症狀未有改善，乃於3/16至大醫院掛號，因有旅遊史，直接將其轉至篩檢站進行篩檢，發現有肺炎跡象，立即收至負壓隔離病房，於16日深夜確診。

校方經比對各項刷卡門禁及課程上課相關資料，確認學生回到台南以來，遵守自主健康管理，不曾進入校園。

不過，該個案在自主健康管理期間，曾與2名同班同學同桌共餐，因此校方緊急通知2生進行居家隔離，同時也立即調出兩生所修習之課程，共7門課，約570多名學生，為提前部署，以達最大保護原則，校方於昨日深夜先行通知將相關課程改為遠距線上教學，以避免衍生任何可能接觸。

17日上午再經正式疫調後，確認兩位同學在接觸確診個案後僅到校上過兩門課，總計約110人。今日中午再發出通知，請一起上課之110名學生，進行自主健康監測，所涉課程則採線上教學。

至於進行居家隔離2生，該校表示，已送到大醫院篩檢，待篩檢結果出爐，再進行後續處理。唯2生目前胸部X光檢查均正常。若經3次採檢均為陰性，將解除列管。

最後，該校表示，考量防疫需求，已完成遠距教學設備添購及建置，未來將視疫情發展、佐以完整的建築與健康管理數據，再適時彈性或全面實施，以維持大學教育的最大可能。

校方主動揭露處理過程也讓許多網友超驚訝，紛紛留言「資訊公開且透明是最棒的做法！祝願一切平安！」、「公開反而更放心」、「有症狀還敢約同學共餐...」。還有人敲碗，「公開聚餐的地點時間才能保護更多人」、「聚餐時間跟地點是否應該公告一下比較安全呢？」、「租屋處在哪也需公佈一下」、「可以知道是那家診所嗎？身為台南人感覺怕」、「可以曝光行蹤路線嗎？」

(中時電子報)