有網友貼出空服員朋友班表，從10日開始一路休到月底，也讓該空服員苦中作樂問「哪裡有缺打工小妹」 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎疫情擴散，世界各國紛紛「鎖國」應對，也讓觀光業遭受嚴重衝擊。一名網友就貼出長榮空服員班表，表示這個在長榮上班的朋友一路休到月底，這名空服員還在照片下方苦中作樂說「哪裡缺打工小妹嗎」。

一名網友在PTT八卦版PO出圖片，表示自己在長榮上班的空服員朋友直接一路放到月底。透過圖片可以看到，這位空服員自從3月9日之後就沒有任何航班可飛，直接放到31日，該空服員還在圖片下方說「一路放到31日我也是呵呵，哪裡有缺打工小妹嗎？」

網友紛紛表示：「來當熊貓吧」、「UberEats是妳的好選擇」、「星宇不就更慘...」、「這樣還有底薪三萬可以領耶」、「這個假只是沒有日支費跟服勤獎勵而已吧」。

受到疫情影響，觀光業苦哈哈，航空業更是首當其衝，長榮17日也宣布跟進華航，開放無薪專案事假，希望減低成本，不過長榮強調年資照計，也不影響考評。

(中時電子報)