南韓天團Super Junior成員金希澈，最近上節目提到因為14年前發生車禍造成腿有嚴重舊傷，因此無法跟著團體活動，沒想到被誤會成他退團SJ，讓公司趕緊發聲明澄清，而金希澈本人17日也開直播親自說明狀況，一段話立刻讓粉絲感動爆哭。

金希澈日前在節目《77億的愛》中，談到自己2006年發生嚴重車禍，導致腿內需要打入鋼釘，就算休養過後，腿傷依舊沒完全好，在不堪負荷的狀況下，他決定不參與團體的演唱會、舞台活動。

金希澈永遠是Super Junior。（圖／翻攝自Super Junior臉書）

金希澈透露向成員表示：「我覺得我無法再繼續活動了，以『唱跳歌手』來說我的壽命已盡，真的很抱歉」，雖然成員安慰他沒關係不一定要跳舞，大家一起克服就好，但金希澈仍不想給隊員添麻煩，「我會在其他領域繼續努力生活，『所以某部分看來，現在是離開SJ的狀態』」。

未料節目播出後，不少網友誤會金希澈已經不是Super Junior的一員，他所屬「SJ Label」立刻發聲明回應：「金希澈只是無法站在舞台上，但還是有參與專輯的製作和概念，依舊是SUPER JUNIOR的成員，是節目在剪輯上讓大家產生了誤會。」

金希澈開直播，標題為「我是Super Junior金希澈」。（圖／翻攝自Youtube）

而金希澈17日晚間就親自開直播，直播標題正是「我是Super Junior金希澈」，直接以行動解釋誤會，並在直播中提到：「剛好我有想說的話就是，我是Super Junior，我是Super Junior的金希澈，我是在2005年11月6日SBS人氣歌謠出道的Super Junior金希澈，我都記得的。」團魂炸裂的一番話，讓大批粉絲感動直呼「我們都知道，你一直是Super Junior的金希澈」。

(中時電子報)