一場新冠肺炎疫情，讓許多習以為常的活動頓時停擺，法國網球協會正式公布，今年度法國網球公開賽將延到9月20日到10月4日進行，是今年第一場確定因為新冠肺炎延賽的網球四大賽。

法國網球公開賽是職業網球年度第2場四大滿貫賽之一，今年的比賽原訂5月18日開打，不過目前新冠肺炎疫情在歐洲相當嚴重，目前無法預料5月中的情況會如何，法網官方臉書台北時間今天凌晨於臉書粉專表示，2020年法網將延到9月20日到10月4日進行。

為了保護選手、工作人員等於賽事期間的健康安全，法國網球協會討論在對抗新冠肺炎病毒，以及延續賽事傳統、保障選手猜賽權益中做出調整，延賽成了目前最適當的選擇，法國網協主席奎迪塞利（Bernard Giudicelli）表示：「在這個空前的災難下，我們達成一個重要又勇敢的決定，因為疫情從上周起影響的範圍變得非常大，我們要負責任，並且為了確保大家健康與安全努力。」

已經購買今年法網票券的球迷，可以申請退票或換票，法國網協和法網官方之後會公布更詳細的辦法。

(中時 )