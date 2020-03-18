江蘇省市場監管局會同江蘇省發改委、工信廳、公安廳17日召開全省熔噴布生產企業行政約談會，其中25家熔噴布生產企業負責人參加約談。據新浪財經報導，經前期檢查情況，4日至12日省市場監管局再次對11家熔噴布生產企業進行重點檢查，打擊哄抬價格違法行為。

該會議中也通報近期市場監管部門立案調查的張家港駿馬無紡布公司、江蘇麗洋新材料公司2起熔噴布生產企業的哄抬價格案件。

(旺報 )