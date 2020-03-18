江蘇約談熔噴布企業 對2家哄抬價格立案調查 02:452020/03/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 江蘇省市場監管局會同江蘇省發改委、工信廳、公安廳17日召開全省熔噴布生產企業行政約談會，其中25家熔噴布生產企業負責人參加約談。據新浪財經報導，經前期檢查情況，4日至12日省市場監管局再次對11家熔噴布生產企業進行重點檢查，打擊哄抬價格違法行為。 該會議中也通報近期市場監管部門立案調查的張家港駿馬無紡布公司、江蘇麗洋新材料公司2起熔噴布生產企業的哄抬價格案件。 (旺報 ) #熔噴 #企業 #生產 #生產企業 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敢留在陸 傳統產業外移東南亞 04:092020/03/14 焦點新聞 估創造7.49萬個就業機會 投資台灣3大方案 突破9千億 04:092020/03/14 財經要聞 商務部：六成製造業外企復產率逾70％ 04:092020/03/14 全球財經 美關稅清單豁免陸部分醫療產品 04:092020/03/14 全球財經 具規模台企 復工率逾9成 04:102020/03/14 兩岸要聞 立委爭取民營市場配售口罩 經濟部回應了 16:532020/03/15 生活 爭先捐贈馳援 戰疫復產兩不誤 04:102020/03/16 焦點新聞 行庫中小企放款 2月僅三家成長 04:102020/03/16 金融．稅務 疫情過後 李育家：中小企業還是需要市場 兩岸應回復對話 15:082020/03/17 財經 因為疫情 菲律賓率先關閉股市 專家怎麼看？ 21:132020/03/17 國際 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 張榮發手寫遺囑內容 張國煒繼承全部財產 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。