大陸知名房地產開發商萬科集團17日舉辦2019年度業績推介會上，萬科總裁祝九勝表示，疫情整體上對公司的影響相當大，武漢從1月23日之後基本沒有新的銷售，占比在3.1至3.2％之間。而今年開工整整晚了40天。由於銷售減少，銷售回款大幅度下降，將給未來1到2年產生了壓力。

據新浪財經報導，祝九勝更表示今年2至3月萬科銷售降低了510億元人民幣，且第1季對1萬戶的客戶有交付延緩的可能性、全年影響3.9萬戶。

(旺報 )