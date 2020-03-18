萬科總裁談疫情影響回款大降 未來1到2年壓力增 02:452020/03/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸知名房地產開發商萬科集團17日舉辦2019年度業績推介會上，萬科總裁祝九勝表示，疫情整體上對公司的影響相當大，武漢從1月23日之後基本沒有新的銷售，占比在3.1至3.2％之間。而今年開工整整晚了40天。由於銷售減少，銷售回款大幅度下降，將給未來1到2年產生了壓力。 據新浪財經報導，祝九勝更表示今年2至3月萬科銷售降低了510億元人民幣，且第1季對1萬戶的客戶有交付延緩的可能性、全年影響3.9萬戶。 (旺報 ) #銷售 #影響 #今年 #壓力 #總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 畢業出航啦！小琉球全德國小製透明獨木舟環島 19:472020/03/15 生活 陸2月7大中城市房市價格漲幅穩中有落 09:472020/03/16 財經 疫情影響 陸前兩月商品房銷售額跌36％ 11:082020/03/16 財經 今年試辦離島生視訊面試 1290位考生受惠 11:242020/03/16 生活 疫情網路效應 嶺東流設系畢展直播竟衝3倍聲量 12:232020/03/16 生活 疫情重創 交通部補助運輸業者汽燃費 20:202020/03/16 生活 疫情影響內需消費 茂生董座憂：今年豬價恐怕不太好 00:332020/03/17 財經 台股挑戰最長萬點行情…夢碎！ 04:102020/03/17 財經要聞 連江縣首屆社工公費生招生開跑 18:022020/03/17 生活 彩妝色票天后登場 搶攻美妝迷目光 19:502020/03/17 美妝 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 美股狂崩會關紐約交易所？美證監會說話了 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在8字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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