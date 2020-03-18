歐股收盤上漲 旅遊類股仍大跌
記者許昌平報導
新浪訊，快速蔓延的冠狀病毒引發了投資者對經濟衰退即將來臨的擔憂，人們希望出台更多刺激措施。在經歷了一天的劇烈震盪後，歐股週二（3月17日）收盤走高。
泛歐斯托克600指數開盤上漲3％後出現下跌，在震盪的交易中收高2.2％。由於旅遊業繼續受到企業倒閉的打擊，旅遊類和休閒類股較早前的低點重挫約6％。與此同時，西班牙IBEX指數暫時收漲9.2％。
歐洲應對冠狀病毒的封鎖繼續佔據著各大媒體報導的頭條，此外，在過去兩周內，各國央行紛紛出台了緊急貨幣政策措施，人們預計各國政府將出臺財政刺激措施。法國週一公佈了一項500億加元的一籃子計畫，以幫助小企業和員工。
義大利和西班牙仍是受新冠影響最嚴重的國家，法國和德國也報告病例急劇攀升。法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）宣佈，歐盟將於週二關閉其外部邊界。他還表示，由於冠狀病毒的爆發，民眾需要在家呆15天。
英國沒有關閉學校，但加強了對公眾的建議，英國首相強森（Boris Johnson）週一告誡全國民眾避免社交。
大眾汽車（Volkswagen）週二宣佈，將從週五起停產，並在發佈全年業績的同時警告稱，2020年將是艱難的一年。下午的交易中，這家德國汽車製造商的股價逆轉上漲1.7％。
(旺報 )
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