抗疫概念股大漲 BioNTech暴漲逾80％

記者許昌平報導

週二美股抗疫概念股大漲，德國生物科技公司BioNTech暴漲逾80％，輝瑞製藥漲近8％，此前雙方宣佈共同研發新冠病毒疫苗。

16日，BioNTech還披露了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）mRNA疫苗的最新研發進度。

針對一種名為BNT162的候選疫苗，該公司計畫在獲得監管批准後，從4月底起開展全球臨床試驗，範圍包括歐洲（自德國始）、美國和中國。

(旺報 )