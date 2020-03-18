抗疫概念股大漲 BioNTech暴漲逾80％ 05:482020/03/18 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抗疫概念股大漲 BioNTech暴漲逾80％ 記者許昌平報導 週二美股抗疫概念股大漲，德國生物科技公司BioNTech暴漲逾80％，輝瑞製藥漲近8％，此前雙方宣佈共同研發新冠病毒疫苗。 16日，BioNTech還披露了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）mRNA疫苗的最新研發進度。 針對一種名為BNT162的候選疫苗，該公司計畫在獲得監管批准後，從4月底起開展全球臨床試驗，範圍包括歐洲（自德國始）、美國和中國。 (旺報 ) #疫苗 #抗疫 #概念股 #公司 #研發 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸降準抗疫 預期下周再降息 04:092020/03/14 焦點新聞 再傳正能量 林書豪呼籲捐款抗疫 09:432020/03/14 體育 抗疫 政院將加速公共建設投資 擴大內需 21:472020/03/14 財經 抗疫大作戰 美國官民聯手抗疫 22:402020/03/14 財經 安頓身心的五感饗宴 來一趟森林抗疫小旅行 15:002020/03/15 生活 500億美元抗疫 美股大漲 04:092020/03/15 財經要聞 抗疫大作戰 美官民總動員 04:092020/03/15 全球財經 抗疫殺很大 福華飯店祭限時優惠 04:092020/03/15 產業．科技 苗縣抗疫 啟動通訊診療 04:102020/03/15 地方新聞 武漢旁小鎮「0確診」 女書記親曝抗疫過程 11:492020/03/15 兩岸 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在8字 - 財經 台積電若跌到這個甜蜜價 殖利率4％超誘人！ - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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