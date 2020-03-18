英國衛生部於17日表示，境內的新冠肺炎確診人數一天之間增加了26%，由前一天的1,543個病例，暴增至1,950例，死亡人數累計至56人。英國1月31日確診首例新冠肺炎病例，一個半月來累積將近兩千例，首席科學官瓦朗斯(Patrick Vallance)表示，根據研究報告，英國感染病毒的人數未來可能會繼續飆升，政府不得不開始改採強硬防疫措施。

根據路透社報導，根據倫敦帝國學院(Imperial College London)傳染病研究團隊的報告結果，用義大利的疫情數據，進行的模擬研究顯示，在完全沒有緩解措施的情況下，英國在這次的疫情中可能導致超過50萬人死亡，若採取先前政府的「佛系」防疫措施，也會造成25萬人死亡。

英國政府意識到疫情的嚴重性，若再不實施強力的防疫手段，英國的病例數字將會無法控制。首相強生(Boris Johnson)16日大幅強化了防疫方針，要求英國人暫停社交生活，並且建議70歲以上有潛在健康問題的長者在家隔離。

強生表示，英國政府未來的防疫政策，將會遵照「專家建議」，加速推行更嚴格的防疫計畫。

(中時電子報)