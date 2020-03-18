巴西衛生當局17日宣布，當日出現了巴西首起因感染新冠肺炎而死亡的案例，患者是一名62歲的聖保羅男性，本身有糖尿病、高血壓等慢性疾病。同時，巴西的機關安全部長艾雷諾表示，總統波索納洛會接受第二次病毒檢測。

根據路透社報導，星期二巴西新增的新冠肺炎病例有67起，截至週二上午，巴西各州衛生廳累計有301起確診病例。其中，超過一半的案例都在聖保羅州，聖保羅市政府為防堵疫情的傳播，本週開始對民眾實施社交距離限制。該州的公私立學校課程從昨天開始逐步取消，聖保羅市立和州立學校將運作到本月20日，23日起無限期關閉。

上星期巴西總統府通訊處長沃恩加藤(Fabio Wajngarten)確認感染了新冠肺炎，總統波索納洛(Jair Bolsonaro)接受了第一次病毒檢測，結果呈陰性反應。但是本月初一同訪問美國的官員中，已經有13人確診，包括沃恩加藤在內。為了保險起見，總統波索納洛將會接受第二次檢驗。

(中時電子報)