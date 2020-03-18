美國NBA籃網隊宣布球隊中有4名球員確診新冠肺炎，但沒有宣布確診球員的姓名，但美國體育媒體《The Athletic》記者Shams Charania 3月17日在Twitter上表示，本季加入籃網隊的大咖球星杜蘭特(Kevin Durant)，是確診新冠肺炎的一員。

杜蘭特在接受採訪時表示，目前沒有感受到特別的狀況，他說:每個人都應該要小心，照顧好健康並且自主隔離。他表示有信心克服新冠肺炎。

NBA已於日前停賽，目前不清楚這幾位球員是如何感染上新冠肺炎的。

(中時電子報)