新冠肺炎疫情造成「世界工廠」大陸全面停擺，全球汽車零件供應鏈因此中斷，各大車廠無不受到波及，台灣國產車廠也紛傳暫時停工的窘境。儘管各家車商都宣稱已解決缺料困境、生產線恢復正常，但據本刊從銷售端與零件商各方面調查得知，缺料危機只是暫時解決，大陸零件商的復產狀況若無法快速恢復正常，包括TOYOTA ALTIS、NISSAN KICKS等熱門車款，都可能4月就沒車可交。

受新冠肺炎疫情重擊，大陸各產業工廠幾乎全面癱瘓，尤其湖北省武漢市是全球汽車工業重鎮，封城停工後，影響全球170萬輛車出貨，南韓有車廠已停工，美、日車廠剉咧等，台灣車廠也難逃重創。本刊記者分別到北中南汽車展示間，問一問業代交車時間，了解受創實況。

「看車的人少了。」福特竹北經銷商新苗汽車經理彭一偉告訴本刊，疫情發生後，周末踏進展間的民眾明顯少了三分之一，連帶也改變買車的習慣。「很多消費者都是先在網路上做足功課，所以下訂的速度反而變快了。」記者追問，是否有缺車現象？他說，「除了最新的FOCUS賽道版特仕車之外，其他車款的交車時間都算正常。」

記者接著走訪裕隆位在新北市中和區的一間經銷商，「近期銷量最好的跨界休旅車KICKS僅有少量現車，若挑到的車色正好賣完，可能要等到5月才能交車。」業代坦白地說出即將面臨的困境。

而銷量常勝軍TOYOTA的ALTIS，儘管業績未受疫情影響，每月掛牌仍超過3,000台，但「現在即使馬上下訂，部分車型還是要等到一個月後，才可能交車。」業代透露，就算告知會延後交車，「許多準車主擔心，搭乘大眾交通工具會增加感染新冠肺炎的風險，所以選擇此時購車。」

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(中時電子報)