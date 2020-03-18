新冠肺炎造成大陸汽車零件斷鏈，目前各省雖都已陸續復工，但要回復到正常產能，估計至少還要一個月，這連帶也使得台灣車商對於零件的調度，需要花更多時間、金錢。

其實，時序進入2020年以來，國產車業者的心情，有如大洗三溫暖。由於今年是政府實施汽車汰舊換新5萬元補助政策的最後一年，勢必會激起一波搶搭優惠末班車的買氣。然而1月23日武漢市宣布封城，讓車商的心情從盼望轉為觀望，如今更換成失望，對於今年整體業績，紛紛表示「不敢有太多想法。」

台灣汽車相關產業去年總產值約6,322億元，全年銷量近44萬台，其中國產車約有23萬台，占比52.3％。但一輛汽車的零組件上萬個，台灣車廠對大陸零件的依賴程度，遠勝於歐美車廠，有半數以上的零配件來自大陸，部分車款更超過7成。

當本刊記者依正式管道，詢問各家國產車廠對生產線斷料的看法時，得到的答案，竟然幾乎都是「樂觀」。

然而，官方說法背後的真相卻是「正為零件缺料傷透腦筋！」武漢市封城後，全台展示間汽車照賣，但各大車廠的後勤生產線早已面臨燃眉之急，對外緊急向大陸以外地區調度零件，對內則忙著安排員工休假，變相放慢生產速度，以免步上更難善後的「停工」一途。

本刊調查，從2月開始，包括福特六和、裕隆、中華三菱等主要國產車商，陸續出現「休假一周」、「周休四日」與「連假多休」等各式各樣的「斷鏈」應變措施。

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(中時電子報)