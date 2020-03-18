大陸零件供應鏈的斷鏈，讓台灣車廠面臨可能無車可交的困境，除了調整休假應變外，各車商也展開渾身解數從各地緊急調零件。

裕隆日產的說法是，「先從墨西哥調度缺件空運來台應急，武漢市的零件廠商3月11日開工後，會立即將庫存運補來台，生產線若能在3月16日恢復正常，短期內不會缺車。」不過，從墨西哥空運零件，只是短期因應之計，畢竟空運的成本實在太高。

據了解，裕隆日產的大陸零件，主要來自大陸廣州市的風神汽車，目前已復工復產，3月中開始就能陸續供應台灣；不過，熱賣車KICKS有一部分零件來自武漢市，未來能否順利銜接生產，要視武漢市的復工狀況而定。

裕隆日產總經理李振成直言，「如果大陸復工不順利，裕隆日產旗下的KICKS、LIVINA、SENTRA等車款，都將面臨斷料壓力，3月底就可能缺車。」

本刊記者向武漢市台辦系統及台商詢問復工情形，得知「大部分企業都已陸續有人進廠準備，但最缺的是工人。」當地台商告訴記者，「除了當地人，現在誰敢到武漢工作？」目前當地復工進場的人員，以行政內勤為主，生產線仍大缺工。

這意味著，武漢市雖如期復工，但尚未復產，若要恢復到過去產能5成以上的水準，恐怕不是一兩個月內可以辦到的事。

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(中時電子報)