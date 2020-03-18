為了因應缺料問題，裕隆日產遠從墨西哥空運調料來應急。而同屬裕隆集團的納智捷，去年底好不容易靠新車URX搶下不錯的成績，因這波疫情影響，位在大陸浙江省杭州市蕭山區的工廠，2月下旬才復工，延遲了台灣的交車時間。納智捷表示，「還有400多台車等著生產，估計可在4月底前消化完畢。」

福特六和的狀況也大同小異，先從其他國家調料，暫無停工或缺車之虞。「原本由大陸協力廠供應的零件，緊急改向歐洲福特採購支應，加上大陸基地長安福特位在重慶市，不算疫情重災區，目前復工順利，對台灣的零件供應，估計3月下旬就能銜接上。」業者透露。

今年2月，台灣車市銷量達2.7萬台，比預期多了5,000台，其中以TOYOTA數量最多，因此眾家車廠之中，唯獨生產TOYOTA的國瑞汽車桃園觀音廠在加班。和泰汽車TOYOTA本部長劉傳宏說，「目前庫存可撐3個月，但疫情每天都在變，不能保證不會鬧車荒。」

其他包括以商用車為主的中華汽車，以及料源來自韓國現代汽車母廠的南陽實業，也多少受到缺料影響而短暫調休停工，但均表示：「已恢復正常生產。」

生產HONDA的台灣本田，應該是這波缺料荒中受傷最輕的國產車商。台灣本田在區域上歸屬於「亞大總部」，主要零件來源是泰國與印尼，是唯一敢說在6月前不會缺料的車商。

儘管各家車商都宣稱3月底前不至於斷料、缺車，但除了台灣本田之外，沒有一家車商敢保證4、5月仍可正常生產、交車。足見缺料的隱憂一直存在，只是看誰先撐不住。

一位在汽車產業工作30年的退休車商高層表示，國產車商幾乎都是上市公司，「很多發言只能點到為止。」他更開玩笑：「只要市占率最高的TOYOTA敢承認有缺車危機，其他車商就會鬆口跟進。」

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(中時電子報)