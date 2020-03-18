儘管各大國產車商紛紛以各種緊急應變措施，來確保生產線的正常運作，台灣零件供應商則是直接攤開缺料的證據。

以輪胎為例，因為體積較大，不便囤積，車廠都是採當日配送的方式，在每天早上將當天預計組裝車輛數所需的輪胎送到工廠。記者訪查台灣幾家輪胎商，得到的答案是：「2月下旬至今，供應給車廠的輪胎量少了2成到3成。」

此外，不少台灣汽車零件業者表示，2月底陸續接獲車廠「三月砍單」的緊急通知，「車廠的說法是，部分在大陸生產的零件，農曆年後就中斷供應，導致組裝線減產、臨時停工，台灣本地的供應鏈自然也跟著停下來。」

台灣零配件商雖標榜ＭＩＴ（made inTaiwan），實際上有不少產自大陸。這些廠商包括全球汽車塑料龍頭東陽集團、生產汽車燈具的大億與堤維西，以及傳動軸大廠江申、精密齒輪廠和大、精密金屬零件智伸科技等數十家上市櫃公司，在全球的營業規模，每年至少新台幣5,000億元。

一位零件業者心寒地說，「二二八連假前，我到某家車廠拜訪，發現員工停車場一片空蕩蕩，向警衛打聽後，才知道生產線臨時停工。」

本刊記者實地走訪國產車製造廠，其中位在桃園市中壢區的福特六和車廠，中午進出的員工相當零散，但有許多大型貨車頻繁進出，半小時內就有10輛，似乎正在補足所缺的汽車零件。

記者現場詢問福特六和的一名員工，他表示，先前的確因缺少部分零件，導致人力溢滿，部分部門以調整休假的方式因應，「還好目前許多零件已經陸續到位，相信產能可以慢慢恢復原有的水準。」

從零件商、銷售業務端以及車廠內部員工的說法可知，車廠已暫時解決眼前這一波缺件問題。但如果大陸的疫情持續，工廠無法快速復產至一定水準，那麼4月買不到ALTIS或KICKS等熱門車，一點也不奇怪。接下來，恐怕連進口車都躲不過這波車瘟。

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(中時電子報)