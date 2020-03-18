近來大陸影視圈因新冠肺炎而全面停工，憑古裝劇《扶搖》在大陸翻紅的金馬影帝阮經天，難得放大假回台趴趴走，本刊近日捕捉到他忙著遛跑車，短短幾天內就換了3輛。這些首度在媒體鏡頭前曝光的新車，總價超過新台幣2千萬元，可見阮經天深耕大陸後荷包賺飽飽，只是多日都不見他身邊有異性相陪，似乎已把愛車當成老婆。

3月11日下午三點多，阮經天出現在台北市民生社區的住所，笑容滿面地迎接一名像是業務的男性進門，男子停留不到十分鐘便離去。約莫半小時後，阮經天駕駛白色BMW 320i M Sport出門，到附近的汽車電池專賣店採購，接著驅車回家，將車子停放在巷口的紅線區後便下車，手上還拿著疑似汽車電池的物品。

到了下午四點零七分，阮經天換開要價三百九十八萬元的白色蓮花跑車Lotus ExigeCup 260出門，在市區道路上一路鑽車縫飆車，來到中山北路六段的汽車美容店，約八公里半的路程，只花十四分鐘就抵達。將愛車交給店內的工作人員後，他便和店員閒話家常，看來心情相當不錯。

阮經天開著BMW 320i M Sport外出採買，返家後又換開蓮花跑車Lotus Exige Cup 260出門。（圖／本刊攝影組）

待了半個鐘頭，阮經天搭乘友人的白色廂型車離開，前往天母的住宅區，據悉，這是他位於天母的家。不久後，阮經天開著要價一千四百八十八萬元起的黑色保時捷GT2 RS現身，一路疾馳回民生社區住處；回家後的阮經天，和弟弟阮經民一度出門查探，隨後返回家裡，晚間阮經天沒再外出，只有弟弟出門跑腿。本刊調查，阮經天這天開的三輛名車從未曝光，總價超過新台幣二千萬元。

阮經天開著BMW 320i M Sport外出採買，返家後又換開蓮花跑車Lotus Exige Cup 260出門。（圖／本刊攝影組）

3月12日下午一點多，他在民生社區的家門口，和路過的鄰居聊了幾句話，接著駕駛黑色保時捷GT2 RS前往健身房。經過近二小時的鍛鍊，阮經天驅車返家，除了出門到便利商店買了兩包菸，直到晚上都未見他出門。早在二月六日也是相似的作息，差別在於當天駕駛的是日系本田小跑車。

經天與弟弟阮經民和友人在街邊話家常。（圖／本刊攝影組）

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休假不忘維持體態的阮經天，開著要價不菲的黑色保時捷GT2 RS前往健身房。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)