阮經天在台灣的生活似乎有些樸實無華，不是開車騎車，就是去健身，沒有女伴作陪。雖然坐擁多輛轎車及跑車，阮經天也不忘分配時間給心愛的重機。有讀者就在路邊捕獲野生阮經天騎重機，畫面簡直帥得不像話。

3月8日，有讀者在新北市新北市新店區的北宜路遇見阮經天，一身勁裝的他，騎著百萬身價的重機Ducati 899 Panigale，在路邊脫下安全帽喬後照鏡的帥氣模樣，活脫脫就是偶像劇的畫面。讀者還表示，不久後阮經天發動機車，「咻」一下就消失在眼前，飛車功力驚人。

大陸影視圈全面停工，阮經天回台灣放假充電。（圖／本刊攝影組）

據了解，阮經天休假時常騎重機上北宜公路，前年他還騎著全台灣最貴、要價八百萬元的夢幻車款HONDA RC213V-S飆上北宜公路。由於該重機是「有錢也買不到」的神車，在台灣無法掛牌，阮經天疑似是掛臨時車牌騎出門，讓親眼目睹的車友們驚豔不已，紛紛上前拍照求簽名。

放假期間，阮經天樂當宅男，還下廚做菜。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)