車是男人的第二個老婆，但三十七歲的阮經天即便已屆適婚年齡，感情仍沒著落，2015年與許瑋甯分手後，他曾和李佳穎、周冬雨等人傳緋聞，最新緋聞對象則是小他十六歲、曾合作電視劇《舌尖上的心跳》的宋祖兒，但他皆未認愛。

去年八月，阮經天與宋祖兒被拍到甜蜜約會，去年十二月底還共遊峇里島；今年一月初，阮經天再被拍到去女方家中，不僅換衣服外出還過夜，讓戀情再度浮上檯面。雖然二人都沒正面回應，宋祖兒的工作人員則代為澄清是「朋友聚會」，但網友依舊認為過夜一事實在不單純。

許瑋甯與劉又年感情穩定，還爆出密婚。（圖／翻攝自臉書）

感情還沒個譜，卻有位自稱「阮經天女友」的粉絲，在網路引起廣大迴響。主角是名二十九歲的大陸女護士譚安琪，剃了光頭到武漢方艙醫院投入抗疫第一線，並苦中作樂地在防護衣寫下「阮經天女友」，被同事拍照上傳到微博後，竟獲得阮經天回應：「謝謝你們，這些小戰士們在保護好他人的同時也要照顧好自己，等著你們回來！替我跟安琪說一聲：『照顧好自己，平安健康。』」文末還送上愛心符號，為廣大醫護粉絲加油，表現實在貼心。

阮經天與周冬雨（左）曾經傳過緋聞，還一起拍攝李玟的MV。（圖／CL Production提供）

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(中時電子報)