行政院長蘇貞昌上周二（10日）以迅雷不及掩耳之勢，宣告拔除桃園航勤董事長郭榮宗、華儲董事長陳宗義和華夏航科董事長趙麟三人職務，並強調未來官股企業將「用人唯才」。此舉無異再掀立法院長游錫堃聘用前立委洪慈庸擔任顧問，被批酬庸的爭議，同時也踩了交通部長林佳龍的地盤，被外界解讀劍指以游錫堃為首的正國會，也為未來「下莊」後提前布局，可謂一石二鳥。

一位不具名政壇人士解讀，曾任立委的郭榮宗，是前總統陳水扁愛將，更屬於地方政治山頭，深受桃園市長鄭文燦所仰重，蘇貞昌揮劍既為五二○閣揆保衛戰斬棘，亦翦除鄭文燦所屬「新潮流系」（新系）威脅。

本刊調查，蔡英文在第一任期民調低迷，不得不與黨內派系妥協，許多政策因而遭新系綁架，備受詬病。選前黨內盛傳蔡英文有意結盟正國會和海派等，形成「非新潮流系統」（非新系），在當選後聯手抵禦新系；新系則急覓蘇貞昌為首的蘇系攜手，兩大陣營對壘隱然成形。

一名綠營立委透露，蘇系與新系組成的「蘇新系」，與「非蘇新系」恩怨由來已久，大選前為了搶奪不分區立委席次，早就殺得刀刀見骨。自前立法院長蘇嘉全運作「非蘇新系」聯盟，保住其侄子蘇震清一席立委，再到原本列民進黨不分區第一名的女主播洪簡廷卉，遭爆是蘇系人馬，最後因輿論壓力從名單中剃除，這些過程可謂「腥風血雨」。

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(中時電子報)