20就職在即，總統蔡英文擁有817萬票超高新民意，未來4年任期必然尋求個人歷史定位，然而民進黨內暗燃卡位戰火，派系合縱連橫超前部署「後小英時代」，蔡英文如何駕馭黨內多頭馬車，值得觀察。

一名綠營立委透露，蘇系與新系組成的「蘇新系」，與「非蘇新系」恩怨由來已久，大選前為了搶奪不分區立委席次，早就殺得刀刀見骨。自前立法院長蘇嘉全運作「非蘇新系」聯盟，保住其侄子蘇震清一席立委，再到原本列民進黨不分區第一名的女主播洪簡廷卉，遭爆是蘇系人馬，最後因輿論壓力從名單中剃除，這些過程可謂「腥風血雨」。

新國會牽動民進黨派系政治版圖推移，「非蘇新系」在立法院大有斬獲，正國會龍頭、立法院長游錫堃領軍子弟兵蔡適應、余天和陳亭妃等人，更積極拉攏台灣基進的陳柏惟；海派則有王定宇、林楚茵和趙天麟。

至於蘇新系內，蘇巧慧、吳秉叡及張宏陸都是蘇系的原班人馬；新系則包括劉世芳、邱志偉、賴瑞隆、郭國文、林俊憲及林宜瑾。

「蘇新結盟雖然不是最強，但仍是國會最大派系。」一位綠營人士分析指出，蘇貞昌拔除三名官股企業董座之舉，就是「打小孩給家長看」，正告小派系和蔡英文，「閣揆才是行政體系的老大」，再打著任用專業人士的旗幟，未來親蘇人士當然就會主動靠攏；蘇新系的「超前部署」，已提前為「後小英時代」埋下伏兵。

民進黨內派系簡介

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(中時電子報)