民進黨內大小派系的競合令人咋舌，新系身為最大派系，其中的山頭更是動見觀瞻。今年二月初，賴清德宣稱以「個人身分」低調赴美出席華盛頓一年一度的「全美祈禱早餐會」，但因他的「準副總統」身分格外敏感，隱含著「台灣最高層級官員訪問華府」的意涵，備受矚目；近期更傳出賴清德私下邀請立法院「親賴」立委餐敘，動作頻頻引發黨內議論。

訪美前幾天，正值新冠肺炎疫情升溫，賴清德在臉書公開倡議「此時正是兩岸合作的時機」，以及「幫助中國就等於幫助台灣」，與蔡英文、蘇貞昌「台灣自助優先」方向不同，甚至讓藍營人士撿到槍，消遣民進黨政府，引發綠營內部不滿。因此傳出賴清德訪美期間，台北高層還特別致電提醒不要太過高調。

一位民進黨南部立委指出，賴清德去年因為參加總統初選，掀起黨內「茶壺風暴」，不少人將其定位為「政變」，一連串發言和動作，都讓執政團隊頭痛。日前賴還邀林俊憲、郭國文、林宜瑾和高嘉瑜等立委聚餐，更被外界視為招兵買馬、厚植實力之舉。

「賴清德找立委吃飯培養感情，是從當台南市長就有的習慣，但賴清德有競爭下任總統的企圖心，五二○還沒到，動作就這麼多，不免讓人說閒話，而且賴清德又是去年初選後，被蔡英文『撿回來』當作副手人選，應該先安分二年再說，更何況大家會拿前後幾位副總統來做比較。」政壇人士直白地說，賴清德的動作就是一心想再上一層樓，但他在與黨內其他派系競爭前，恐怕會先被拿來跟同為新系的桃園市長鄭文燦對比。相形之下，鄭文燦經營青年議題、網路操作有謀略，也比較考量政通人和。

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(中時電子報)