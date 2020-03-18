全民防疫的關鍵時刻，行政院長蘇貞昌下令「拔官」，第一刀先從與交通部相關的「桃園航勤」、「華儲」與「華夏航科」下手，稱要用人唯才避免酬庸，黨內人士解讀，此舉是給「正國會」派系的立法院長游錫堃及交通部長林佳龍下馬威；除此之外，準副總統賴清德近期也積極邀請「親賴」立委餐敘；英派更傳出某大老曾替某位老縣長向府院高層爭取台灣肥料董事長未果，頗有怨言。520就職在即，黨內派系的「超前部署」，已提前為「後小英時代」埋下伏兵。

「蘇新結盟雖然不是最強，但仍是國會最大派系。」一位綠營人士分析指出，蘇貞昌拔除三名官股企業董座之舉，就是「打小孩給家長看」，正告小派系和蔡英文，「閣揆才是行政體系的老大」，再打著任用專業人士的旗幟，未來親蘇人士當然就會主動靠攏；

一位民進黨南部立委則指出，賴清德去年因為參加總統初選，掀起黨內「茶壺風暴」，不少人將其定位為「政變」，一連串發言和動作，都讓執政團隊頭痛。日前賴還邀林俊憲、郭國文、林宜瑾和高嘉瑜等立委聚餐，更被外界視為招兵買馬、厚植實力之舉。

也有綠營立委透露，近來一位英系大老曾替某位老縣長向府院高層爭取台灣肥料董事長未果，導致該大老意志消沉，頗有怨言；類似情況在民進黨並不少見，資源分配公平與否，各派系為利益爭搶山頭，是否會影響民進黨重要人士對蔡英文的忠誠，或甚至如脫韁野馬般撞翻蔡英文未來四年的政務布局，仍待觀察。

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(中時電子報)