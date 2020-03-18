北市中山區巷弄中一間「any bar」的PUB，經常租借場地給「BDSM同樂會」舉辦「性愉虐」活動，放任來客不戴口罩，擠在密室內「交流」。同好說，曾看過W姓傳產千金及其姪女、C姓LED大亨之子、Q姓建築小開、L姓旅宿少東等「富二代」到場，若當地爆發群聚感染，政府拚盡全力防疫的努力，恐出現嚴重破口。

該SM趴同好強調：「很多富二代都來過，像1位W姓、已接班的傳產業千金只要有空，就會到場『支持』，她也『呷好倒相報』，介紹外型亮眼的姪女來玩。」據悉，W千金雖年近40歲，本身仍風韻猶存，其姪女才20多歲，個性相當活潑愛「跑趴」，本刊前往直擊當天，她應也在場「同樂」，2女的傾向都是「S」。

此外，1位C姓、愛玩超跑的LED大亨兒子，與Q姓、總部在北市的建築小開也愛去湊熱鬧，L姓旅宿業二代也曾為座上賓，「這些男生的傾向，清一色是M」該同好透露。除上述富二代外，更令人驚訝的是，北部不少大醫院都有醫師好此道而來，「只是目前疫情吃緊，這些人最近應該忙翻了，沒空跑趴。」

針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

密室內大家隨意活動，被脫到剩內褲抽打屁股的畫面很平常。（圖／本刊攝影組）

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者指該店平時以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，「該群組人員近2個月內已無承租該場地使用」，若辦活動，也會在1樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)