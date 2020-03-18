「BDSM同樂會」辦的性虐愉悅主題活動，在同好間相當知名，甚至有人遠自桃園、新竹等來台北，為的就是體驗裸身抽打、電擊戳刺、窒息調教…等遊戲，不少粉絲玩嗨了，倆倆成雙排隊想一起「上廁所」消火，遇到「塞車」時不耐久候，直接就在外撫摸、呻吟起來。但該活動放任上百來客不戴口罩擠在密室內，根本成了恐怖的疫病溫床。

本刊直擊，在滿場匪夷所思的遊戲催情下，店內廁所開始一位難求，只見一對對男女、男男、女女等頻繁出入，有些「couple」不耐久候，難忍慾火下，卯起來就在門口沙發纏綿起來，有位男生更撩起女生上衣，手伸入愛撫、掏弄，將來往人群當空氣。

針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者表示該店在當天下午，以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，該群組人員近2個月內已無承租該場地使用，若辦活動，也會在1樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

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(中時電子報)