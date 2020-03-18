「BDSM同樂會」在北市pub「any bar」辦性愉虐主題活動，在同好間極知名，連網路上討論聲量都不小，甚至有網友曾在PTT發文，說自己女友也想去體驗，不知該怎麼辦，其他去過者則好心提醒，指自己曾帶女伴去卻被5個人搭訕。但不論如何，業者辦活動時未配合防疫，讓上百位客人不戴口罩擠在密室內玩，恐怕才是最危險的事。

本刊3月8日前往該店直擊前2天，有網友在PTT上以「女友想去BDSM聚會」為題發文，表達自己的憂心。有位「老司機」網友則針對貼文回應表示：「我絕對不會讓女友單獨或是跟姐妹去，那個場地什麼人都有，認為女生很好下手，曾經我只是離開上廁所，我的女伴就被4、5個男生搭訕，會有碰觸私密處，甚至脫掉女生衣服…」更直指活動工作人員也會「參一咖」。

這些發文，被轉傳到破百人的「同樂會」LINE群組後引起議論，但不少同好仍堅信「來這裡玩很幸福」、「我肯定@BDSir T知道有狀況一定會處理，我對同樂會很有信心。」

本刊調查，同好們口中的「@BDSir T」，即為「BDSM同樂會」的發起者，他是某平面媒體的資深媒體人。活動當天，他一身米色西裝、牛仔褲的「型男」打扮當主持人，忙著四處招呼、熱場，工作人員有任何情況都找他回報。該組織約於2017年2月起開始固定聚會，至今已3年多，是目前「圈內」人氣最高者。

針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者表示該店在當天下午，以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，該群組人員近2個月內已無承租該場地使用，若辦活動，也會在一樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

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(中時電子報)