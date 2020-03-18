美國新冠肺炎疫情開始大爆發，相較之下，韓國每日新增病例數逐漸下滑，疫情明顯受到控制。美國媒體分析，美國在疫情剛開始蔓延時，因為沒有像韓國一樣做到大規模病毒檢測、元首讓專業優先等2件事情，才讓情勢演變至此。

韓國的防疫經驗受到各國讚揚。

截至17日，美國境內已有將近5,000人感染新冠肺炎，超過80人喪命。美國總統川普16日坦承，美國疫情恐怕要到8月才會真正獲得控制，美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）同日也警告，美國有可能淪為下一個義大利。

相較之下，韓國每日新冠肺炎新增病例已從2月中旬的數百例下降為2位數，美韓情勢逆轉，《華盛頓郵報》（Washington Post）分析，美國在疫情發展之初，因為不若韓國做到2件事情，才讓情勢演變至此。

第一，韓國政府雷厲風行，大規模為民眾進行新冠病毒檢測。報導說，韓國至今有超過8,000人確診，不過只有75人喪命，死亡率遠低於全球平均的3%。韓國外交部長康京和日前接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，病毒檢測工作是關鍵，早期發現確診者能夠降低進一步的威脅，醫院也能早一步治療患者。

韓國至今已有超過25萬人接受病毒檢測，《華爾街日報》（Wall Street Journal）日前報導，韓國現在檢測量能已提升到每日2萬人，全國一共有633個檢測站，除了醫院及醫療中心，另外還包括仿照速食店的得來速快篩方式，以及在爆發群聚感染的大樓前設置的臨時檢疫站，韓國境內一共有118個實驗室、約1,200名專業人員能進行病毒分析。

此外，韓國的病毒檢測是免費的，加上受惠於健保體系，即便是低收入戶也能尋求預防治療。

第二是韓國總統文在寅願意讓專業的來。文章分析，相較於川普在疫情之初不斷散播錯誤訊息，向大眾保證疫情能夠在美國邊境外止步，抨擊政敵誇大病毒威脅，甚至宣稱美國政府有能力應付病毒，韓國總統文在寅退居螢光幕後，讓衛生官員每日向大眾報告疫情進展，釜山大學教授凱利（Robert Kelly）分析，文在寅和川普一樣都面臨選舉連任壓力，但是文在寅面對疫情的態度嚴肅多了，願意讓專家親上火線回應。

美國非營利組織「韓國協會」（Korea Society）會長柏恩（Thomas Byrne）評論，沒有一個國家的回應是完全有效的，但是韓國衛生官員行事的高透明性及能力，在防疫方面確實為其他國家提供寶貴的一課。韓國外交部第二次官李泰鎬表示，資訊公開及透明能建立公眾信任，進一步激發高度的公民意識，讓民眾願意配合抗疫。

(中時電子報)