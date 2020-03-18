頂著「飯店千金」頭銜的三立主播張齡予，去年八月被本刊直擊由開寶馬的林姓男子溫馨接送，小倆口窩在車上進行「快閃約會」，享受短暫的相聚時光。近日，本刊記者又在台北醫學大學附設醫院（北醫），捕捉到三十二歲的她，相偕「寶馬男」到婦產科看診，不知感情穩定的兩人，是否關係大躍進，「有了」好消息。

張齡予現身台北醫學院，搭手扶梯時，男友摟著她的背，十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

去年本刊捕捉到三立主播張齡予，和一名開著「寶馬」的男子在車內吃炸雞，事情曝光後，她也爽快認愛，但這對穩定交往中的小倆口，關係似乎更進一步了。二月二十日下午，本刊記者在北醫，直擊她與一名男子互動親熱，正搭乘手扶梯前往診間，該男子雖然戴著口罩，卻可看出就是那位「寶馬男」。

就連掛號時，張齡予與男友都不忘放閃，摟抱在一起。（圖／本刊攝影組）

候診期間，張齡予仍藏不住熊熊愛火，依偎著寶馬男，兩人邊看手機，邊交頭接耳，好不甜蜜。據本刊調查，張齡予當天看的是婦產科，她掛號選定的醫師是楊鵬生，該醫生除了看一般婦科疾病，也專精包括生殖醫學科的試管嬰兒、人工授精、不孕症等項目，因此令人好奇張齡予是不是為「孕」而去。

去年8月張齡予曾被本刊捕捉到與「寶馬男」在車上約會吃炸雞，兩人感情穩定。（圖／本刊攝影組）

對於攜寶馬男看婦產科一事，張齡予強調「絕對不可能先有後婚」，「要顧及長輩的心情啦！而且現階段很熱愛新聞工作，短期並沒有生小孩的計畫，之前曾經有去凍卵，最近調成早班之後身體狀況變得比較好，有考慮再去凍卵，所以先去檢測一下，並做了抹片檢查，希望將來能多生幾個小孩組成大家庭。」不過，看張齡予和男友的恩愛模樣，說不定好事很快就近了！

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(中時電子報)