事業、愛情兩得意的三立主播張齡予，日前疑似想努力挽救飯店家業。有讀者直擊，三月十一日她現身宜蘭礁溪自家開設的「麗翔酒店」，不但在櫃台確認訂房狀況，還親自在大廳打掃消毒。由於新冠肺炎肆虐，飯店旅遊業一片慘澹，該讀者就透露：「住在飯店那天，走到哪幾乎都是『包場』，好像就只有我們一組客人，真的很慘。」

親力親為的張齡予，就連消毒清潔的工作都不假手於他人，但她擦書櫃時並未戴口罩。（圖／讀者提供）

擦完書櫃後，張齡予拿著網子到飯店戶外溫泉池畔撈落葉。（圖／讀者提供）

據讀者表示，張齡予站在櫃台內與工作人員討論飯店住房促銷活動，「但她只是講講話，就把口罩拿下來，感覺有點危險。」讀者還捕捉到張齡予拿著抹布擦拭大廳書櫃，稍晚又拿著網子撈溫泉池的樹葉，凡事親力親為，「飯店不但沒什麼客人，連工作人員也不多，大部分時間都是看到她在忙進忙出，不知道是不是要回家接班當老闆。」

去年本刊曾直擊，張齡予一家人在台北吃宵夜，感情融洽，如今飯店遇空房危機，張家十分團結。（圖／本刊攝影組）

張齡予除了平日播報晨間新聞及周末晚間新聞，還與補教名師呂捷共同主持節目《呂讀台灣》，曝光率高卻也十分忙碌，本刊就曾直擊她因工作太忙，只能抽空和寶馬男窩在車上一起嗑炸雞，享受極短暫的甜蜜時光。

張齡予與補教名師呂捷共同主持《呂讀台灣》，為了節目經常出外景。（圖／三立提供）

此外，過去張齡予接受媒體訪問時表示，比較喜歡有變動的生活，加上個性十分直率，有回在飯店櫃台幫忙時，遇到客人頤指氣使、罵她態度差，她直接回嗆：「不然你不要住好了！」事後被爸爸罵了一頓，她因而自認不適合接班家族事業。如今，她為了挽救家業，甘願犧牲休假時間，凡事自己動手做，毫無架子。

張齡予與父親感情很好，她一休假經常回去礁溪找父親。（圖／翻攝自張齡予臉書）

對於被讀者爆料沒戴口罩在自家飯店幫忙，張齡予先是苦笑地說：「謝謝讀者提醒，我會時時記得戴口罩。」她接著坦言沒有要「接班」，只是因去年爸爸膝蓋開刀不能久站，不忍心看爸爸辛苦，才回家幫忙，「最近來礁溪應該很容易見到我，家裡開業二十年，最近住房率都是個位數，只有一成，真的很心酸，每天開門就是在虧錢、燒錢，我們很努力在維持，也推出促銷活動，爸爸堅持不能減薪也不能裁員，我想，除非把積蓄燒光，自己要快活不下去，才會有別的打算吧！」

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(中時電子報)