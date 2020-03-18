小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】老驥伏櫪 穩住局面振生機

國民黨遷台後最年輕的黨主席江啟臣，邀得71歲的李乾龍出馬，成為最高齡任職的祕書長；雖是相差23歲的「老少配」，但以李的黨政閱歷，確是極佳輔弼，可望助江穩定局面、重振生機。

【2】勿假年輕人之名 行政治盤算之實

民眾黨立委蔡壁如昨召集黨內40歲以下幕僚，大動作召開記者會，宣示推動投票公民權下修至18歲，雖說是招喚年輕人入黨，但實是有意將未來的修憲功勞攬於一身，這招對年輕人是否有用，民眾黨正面臨考驗。

【3】3成未使用 夜市抵用券 創11億商機

經濟部完成夜市抵用券發放成效統計，總計上路5個半月共發出1033萬張，回收率72.6％，仍有近3成、283萬張未使用，且前往夜市消費也僅佔住宿人數的1成。學者建議未來振興抵用券要記取教訓，直接發放，且金額要加大。

【4】直播主隨機殺人 林父怒喊：一定要判死

23歲王姓直播主只因與妻子爭吵，竟涉嫌持生魚片刀刺死無辜的33歲林姓機車騎士，案件震驚社會，台北地檢署17日解剖林男遺體，發現僅背部1處刀傷，但刀刃深入體內，「20公分刀刃滿是血」，確認刀刃穿肺致死，並非單純傷害致死。死者父親在場痛訴，「希望國家、司法還我公道，一定要判凶手死刑」。

【5】恐慌指數82.69 超越金融海嘯

美國聯準會(Fed)閃電降息4碼後，引來市場極度恐慌，不僅美股道瓊指數暴跌2997點，最能反映投資人心理變化的恐慌指數(VIX)直線飆升，昨上揚43%、來到82.69，一舉衝破2008年金融海嘯的80.9高點，創歷史新高。

(中時電子報)