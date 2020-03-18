台灣近幾日確診數暴風成長，多是由境外移入，讓醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」看不下去直呼，疫情緊張偏要貪小便宜出國旅遊，恐導致悲劇，機票打折，葬儀社未必會給你團報打折。

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」PO文痛罵，單日爆出8例確診，皆是從國外返台，當醫護拼死在前線戰鬥，每天穿著熱到爆的隔離衣悶出一身濕疹，甚至因為難去上廁所而憋出尿道炎，你還能這麼開心出國爽玩？

美的好朋友指出，現在出國玩大特價，一個人躺整排座椅很爽，得病回來住負壓隔離病房，一個人躺一間會更爽？這種時候，千萬別貪小便宜，台灣現在負壓隔離病房勉強還夠，若大流行到跟武漢、義大利一樣，你就準備去睡火神山。

美的好朋友表示，別仗著年輕人死亡率低就不怕，若有肺部纖維化的後遺症，恐終生要用呼吸輔助設備，且此病傳播能力強，不幸傳給父母、祖父母而導致重病，甚至死亡，只因你貪小便宜，保證你一輩子都要活在內疚的惡夢裡。現在機票在打折，但葬儀社不一定會幫你團報打折啦！

美的好朋友呼籲，這是我們的台灣，兩千四百萬人死生與共的地方。請務必保護她，我們沒有別的地方可以去了。

(中時電子報)