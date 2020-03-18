新冠肺炎疫情於全球大流行，歐美各國相繼淪為爆發高峰的重災區。金管會統計，截至2020年1月底，台灣金融業對歐洲總曝險達約4.91兆元、對美國總曝險達約8.12兆元，合計對歐美總曝險金額達約13.04兆元。

銀行局統計，國銀在歐洲5國設有10處據點，包括英國5家分行、1家子行所設分行，比利時、法國、荷蘭各1家分行，德國1家辦事處。截至1月底，國銀對歐洲總曝險9260億元、年增929億元，其中投資6368億元、授信2892億元，又以投資年增561億元較多。

保險局統計，截至1月底保險業對歐洲總曝險3.9兆元，年增約847億元。而證期局統計，截至1月底整體證券期貨業對歐洲總曝險870億元，年增約315億元。合計金融三業對歐洲總曝險達4.91兆元。

美國方面。截至1月底，國銀總曝險1.27兆元、年增1284億元，其中投資8937億元、授信3855億元。保險業總曝險6.72兆元，年增3752億元。證券期貨業總曝險1226.97億元，年增577.75億元。合計金融三業對美國總曝險達8.12兆元。

(時報資訊)